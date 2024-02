Incidente sul viadotto Imera: scontro fra auto e moto, un ferito già portato al pronto soccorso

Una motocicletta sul selciato e un'autovettura ferma. E' questo, oltre alle pattuglie della polizia e dei vigili urbani, che gli automobilisti che stanno transitando sul viadotto Imera, di Agrigento, si stanno trovando avanti. "C'è stato un brutto - anzi bruttissimo - incidente stradale", continuano a ripetere, e rimbalzano anche messaggi Whatsapp, gli automobilisti in transito.

I soccorsi sono stati già effettuati. Il motociclista, un diciottenne, è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio. Non dovrebbe essere - ma il condizionale è d'obbligo - in gravi condizioni. Dei rilievi, per ricostruzione la dinamica dell'incidente stradale, si stanno occupando gli agenti della polizia municipale, quelli della sezione Infortunistica stradale. I poliziotti della sezione Volanti della Questura si stanno invece occupando della viabilità che, inevitabilmente, sta risentendo.