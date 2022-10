Urta motocicletta e anziché fermarsi si allontana: 68enne in ospedale, denunciato automobilista 86enne

Urta, con la sua Fiat Panda, una motocicletta Honda Sh300 e anziché fermarsi e prestare i necessari, indispensabili, soccorsi si allontana rapidamente dal parcheggio del supermercato dal quale stava uscendo. E’ accaduto in via Giudice Antonino Saetta a Canicattì. Il motociclista, un sessantottenne di Castrofilippo, è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasferito al vicino pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo” dove i medici, dopo averlo sottoposto a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari, gli hanno diagnosticato ferite e traumi guaribili in circa 30 giorni.

In via Giudice Antonino Saetta, all’uscita dal parcheggio di un noto supermercato, si sono portati subito i carabinieri che, oltre ad occuparsi dei rilievi e della viabilità, hanno avviato l’attività investigativa per identificare il “pirata” della strada. Ed effettivamente dopo una breve indagine i militari dell’Arma di Canicattì sono riusciti ad identificare – e a denunciare alla Procura della Repubblica di Agrigento – chi era alla guida di quella Fiat Panda. Si tratta di un pensionato canicattinese di 86 anni. L’anziano, un incensurato, adesso dovrà rispondere dell’ipotesi di reato di omissione di soccorso e lesioni personali.