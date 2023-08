Incidente in via Crescente: perde il controllo dello scooter e finisce sul selciato, medico in gravi condizioni

E' ricoverato in Terapia intensiva, al "San Giovanni di Dio", in prognosi riservata sulla vita. Si tratta di un cinquantacinquenne, medico, di Agrigento che sabato mattina, per cause ancora non chiare, è caduto mentre era alla guida dello suo scooter lungo via Luca Crescente, all’altezza dello svincolo per la statale 640, a pochi passi dalla Valle dei Templi. Nessun altro mezzo sarebbe stato coinvolto nell'incidente, anche se non vi sono certezze sul fatto che nessuno possa aver tagliato la strada allo scooter Piaggio.

A fermarsi, cercando di prestare i primi aiuti ed allertando il 118, sono stati diversi automobilisti. In via Crescente è giunta l'ambulanza che ha subito trasferito il medico al pronto soccorso dove i colleghi, dopo aver accertato gravi traumi, ne hanno disposto il ricovero in Terapia Intensiva. In via Crescente sono intervenuti i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Agrigento che si sono occupati dei rilievi. Tra le ipotesi al vaglio anche quella di un improvviso malore che non avrebbe dato al medico il tempo necessario di fermarsi.