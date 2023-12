Incidente scooter-furgone, 14enne in gravi condizioni trasferito a Palermo: Canicattì si riunisce in preghiera

Canicattì si è ritrovata ieri pomeriggio al Santuario dedicato a padre Gioacchino e, con fede, ha pregato prima e partecipato alla messa dopo per chiedere la guarigione del quattordicenne che poche ore prima era rimasto ferito in un gravissimo incidente stradale in una traversa di via Pirandello. A sbattere, per cause non chiare, è stato uno scooter, con a bordo due adolescenti, e un furgone. Il minorenne che era alla guida del mezzo a due ruote è rimasto gravemente ferito ed è stato portato prima all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta e poi in una struttura sanitaria meglio attrezzata del capoluogo siciliano. Il ragazzo trasportato ha invece riportato una frattura ad una gamba.

Canicattì sotto choc per l'accaduto si è subito prodigata con la preghiera. E, poco dopo la fine della santa messa, nella stessa città dell'uva Italia è arrivata la notizia che il ragazzino si è svegliato dal coma. Per tutti è stato il miracolo di padre Gioacchino.