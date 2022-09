Polizia municipale

/ Piazzale Rosselli

Incidente in piazzale Rosselli: scontro fra auto e moto, 67enne perde parte della falange di un dito

A sbattere – per cause che sono ancora in corso di ricostruzione da parte degli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia locale – sono state una Mazda, con al volante un cinquantacinquenne agrigentino, e l’Honda guidata dal motociclista