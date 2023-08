Incidente sulla statale 115, auto contro moto: ferito 41enne

Un quarantunenne che viaggiava alla guida di una moto è rimasto gravemente ferito ed è finito in ospedale, in codice rosso, dopo essersi scontrato con un'auto. L'incidente è avvenuto nella strada statale 115, in contrada Kaos.

L’uomo ha riportato traumi sparsi e contusioni ed è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato in ospedale con un'ambulanza che lo ha trasferito all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.