Incidente a Sciacca: scontro fra auto e furgone, traffico in tilt

Incidente stradale in via Ghezzi, a Sciacca. A scontrarsi sono stati un'auto e un furgone che, dopo l'impatto, hanno invaso la carreggiata paralizzando il traffico.

Nell'incidente non si sono registrati feriti: gli occupanti dei mezzi hanno riportato solo qualche lieve contusione ma non hanno fatto ricorso alle cure dei medici. Sul posto, per eseguire i rilievi e per la viabilità, sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri.