Incidente sulla statale 115: violento scontro frontale fra auto, due feriti in ospedale

Due automobilisti sessantenni sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dopo essere rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 115, al chilometro 176 in territorio di Porto Empedocle. A sbattere - per cause ancora in corso d'accertamento e ricostruzione da parte della polizia Stradale di Agrigento - sono state una Mercedes classe E e una Nissan Quasquai. L'impatto è stato assai violento e gli automobilisti di passaggio hanno temuto il peggio.

Scattato l'allarme, lungo la statale 115: la "Sud Occidentale Sicula" si sono precipitati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, le ambulanze del 118 e la polizia di Stato. La dinamica dell'incidente stradale non è chiara. Gli agenti si stanno occupando dei rilievi tecnici per poter procedere alla ricostruzione. Non è escluso però che, quale concausa, possa aver influito l'asfalto viscido. I due feriti, intanto, vengono sottoposti a tutti gli accertamenti medici ritenuti necessari dai sanitari del pronto soccorso dell'ospedale di Agrigento dove sono giunti in codice "giallo". Nessuno dei due, per fortuna, è in pericolo di vita.

Il personale dell' Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.