Incidente a Palma di Montechiaro: scontro fra auto, 4 feriti: ottantenne in codice "rosso"

Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali è in codice "rosso" ed è stata già caricata sull'elisoccorso del 118, nello scontro fra due autovetture, registratosi, lungo la statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro. A sbattere, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia Stradale di Agrigento, sono state: una Fiat Cinquecento e una Peugeot 108. A bordo delle autovetture c'erano rispettivamente due persone e tutti, appunto, sono rimasti feriti.

Sul posto, all'altezza del chilometro 206+400 lungo la strada statale 115, scattato l'allarme, si sono precipitate le ambulanze del 118 e gli agenti della Stradale che hanno prima facilitato i soccorsi e, adesso, si stanno occupando dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'impatto.

Il ferito più grave, quello in codice "rosso" trasferito con elisoccorso, è un ottantenne che era sulla Peugeot 108.

