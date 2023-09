Incidente sulla statale 115: anziano travolto da un'autovettura, è in gravi condizioni

Viene investito lungo la statale 115, in territorio di Palma di Montechiaro, e finisce, in gravi condizioni, all'ospedale “Cannizzaro” di Catania. Si tratta di un pensionato ultrasettantenne. La ricostruzione dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri.

L'anziano è stato travolto mentre si trovava ll’altezza di un distributore di carburanti. Scattati i soccorsi, è stato prima trasferito al pronto soccorso dell'ospedale “San Giacomo d'Altopasso” di Licata dove i medici, dopo averlo sottoposto alle prime cure del caso e ad un’accurata visita, hanno riscontrato un preoccupante trauma toracico. Con l’elisoccorso, il ferito è stato spostato a Catania.

I militari dell’Arma, dopo avere effettuato i rilievi, si stanno occupando della ricostruzione della dinamica. Il pensionato pare che stesse per attraversare la strada, e l'automobilista, un operaio, probabilmente, non è riuscito a frenare in tempo.