Incidente in via Magazzeni: scontro fra camion e auto, salvato un disabile

Un disabile quarantottenne è finito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dopo che è rimasto ferito a causa di un bruttissimo incidente stradale registratosi lungo viale Cavaleri Magazzeni. L’uomo, residente a Grotte, era alla guida di una Toyota Yaris che, per cause ancora in corso d’accertamento da parte della polizia municipale, ha sbattuto contro un camion cassonato, guidato da una quarantacinquenne agrigentino. Il camionista è rimasto illeso, mentre l’automobilista grottese è stato liberato dalle lamiere dell’abitacolo, dove era rimasto imprigionato, dai vigili del fuoco e soccorso dai sanitari del 118 e portato all’ospedale di contrada Consolida. L’uomo non risultava essere, ieri, in pericolo di vita.

Lungo via Cavaleri Magazzeni, scattato l’allarme, si sono precipitati anche gli agenti della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica di quello che è stato un impatto frontale. Un incidente che avrebbe potuto aver conseguenze anche drammatiche. I vigili urbani hanno sentito anche i soggetti coinvolti nel sinistro e i testimoni.