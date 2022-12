Auto si scontrano frontalmente, due feriti: uno è grave

Violento incidente stradale nella tarda serata di ieri a Favara, in via Adlo Moro.

Per cause ancora in fase di accertamento due auto, una Bmw e una Fiat, sono rimaste coinvolte in un incidente frontale. Due i feriti, uno dei quali in condizioni gravi, tanto che ne é stato disposto il ricovero in un ospedale palermitano.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenute le forze dell'ordine, alle quali spetterà, come sempre, accertare le eventuali responsabilità e fare chiarezza sulla vicenda.