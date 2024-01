Incidente stradale sulla 115: auto va fuori strada e viene trafitta dal guard rail

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi lungo la strada statale 115 tra Montallegro e Cattolica Eraclea, nei pressi del lago Gorgo.

Una Volskwagen Golf, per cause in fase di accertamento, è finita fuori strada ed è stata letteralmente attraversata dal guard rail. Sul posto è atterrato l'elisoccorso che ha trasportato il ferito, in gravi condizioni, in ospedale. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre l'uomo dalle lamiere.

I carabinieri sono presenti sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi e per gestire il traffico.