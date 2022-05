Incidente sulla strada statale 123, muore un ragazzo di 19 anni: ci sono anche 7 feriti

Un ragazzo di 19 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla statale 123, tra Naro e Campobello di Licata intorno alle 2 della notte. Si chiama Angelo Scardaci, originario di Canicattì ma residente a Campobello di Licata. Altre 7 persone sono rimaste ferite. Lo scontro, secondo una prima ricostruzione, avrebbe coinvolto 3 auto.

La vittima era a bordo di una Opel Corsa in compagnia di alcuni amici. Non era lui alla guida dell'auto. I ragazzi stavano tornando a casa dopo il classico sabato sera trascorso a divertirsi. L’auto si è scontrata con una Fiat Punto guidata da un 27enne di Licata sfondando il guardrail e finendo fn una scarpata, fermandosi a circa 14 metri dal ciglio della strada. La terza auto, un’altra Opel Corsa, era guidata da un 52enne di Caltanissetta. Sul posto la polizia stradale di Agrigento e i carabinieri della Compagnia di Licata hanno lavorato per alcune ore. Intervenuti anche i vigili del fuoco di Agrigento e Canicattì che hanno liberato alcune persone rimaste intrappolate nelle lamiere.

Il ragazzo, quando è stato soccorso, respirava ancora ed è stato portato all’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata dove è morto poco dopo a causa delle gravi ferite riportate. I feriti, di cui uno in gravi condizioni, sono stati portati negli ospedali di Agrigento, Canicattì e Licata. I vigili del fuoco della Compagnia di Agrigento, questa mattina, sono tornati nel luogo dell'incidente per recuperare l'Opel Corsa finita nella scarpata..