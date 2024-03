Incidente in contrada Gulfi, auto si ribalta e sbatte con un'altra vettura: un ferito

Incidente stradale nella statale 122, in contrada Gulfi, a Canicattì. Un'Alfa Romeo guidata da un pensionato, che ha provato a evitare un gregge, si è ribaltata.

La vettura, subito dopo, è andata a sbattere contro una Fiat 500 guidata da un giovane di Racalmuto rimasto illeso. Il settantenne, invece, è stato trasportato in ospedale per essere medicato e per gli accertamenti del caso.

Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto, per i rilievi e la viabilità, sono intervenuti i carabinieri.