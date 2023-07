Incidente a Sciacca: 35enne cade dallo scooter elettrico, trasferito in ospedale a Palermo

E' stato trasferito in un ospedale di Palermo, il trentacinquenne di Sciacca che ieri sera è stato protagonista di un incidente stradale, che non ha coinvolto nessun mezzo di passaggio, in via Ghezzi. L'uomo era in sella ad uno scooter elettrico e non è chiaro, non al momento, cosa abbia determinato l'incidente.

Ha riportato però un brutto trauma cranico e dopo un primissimo ricovero all'ospedale "Giovanni Paolo II", i medici di Sciacca hanno deciso per il suo trasferimento in una struttura sanitaria meglio attrezzata.