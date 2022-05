Incidente in via Imera: scontro fra scooter e auto, poliziotto ferito in ospedale

Ha riportato delle gravi fratture il poliziotto, in servizio alla Questura di Agrigento, che è stato, suo malgrado, protagonista di un incidente stradale verificatosi in via Imera, all’altezza dell’intersezione con via Pio La Torre. Il cinquantenne era in sella al suo scooter Honda 500 e stava andando al lavoro quando, per cause ancora in corso d’accertamento e ricostruzione da parte della sezione Infortunistica stradale della polizia municipale, ha avuto un incidente con una Fiat Cinquecento guidata da una ventottenne, originaria di Ribera.

L’impatto è stato così violento che il poliziotto è stato sbalzato dalla sella ed è finito pesantemente sul selciato. Subito è intervenuta una autoambulanza del 118 che ha trasferito il ferito al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici hanno, appunto, diagnosticato più fratture. Le più gravi – stando a quanto risultava ieri – alle costole. Il poliziotto, molto conosciuto in città, non è comunque, per sua fortuna, in pericolo di vita. La polizia municipale si è occupata dei rilievi di rito per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente stradale.