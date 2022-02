Auto finisce fuoristrada nei pressi di uno stabilimento balneare: il bilancio è di 3 feriti

Incidente stradale a Ribera, sulla statale 115, all’altezza di uno stabilimento balneare. Per cause ancora in corso di accertamento una Opel Meriva è finita improvvisamente fuori strada riportando gravi danni. Sul posto suno subito intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e un'ambulanza del 118 per il soccorso immediato delle persone all'interno dell'abitacolo, 3 in tutto, che sono rimaste ferite.

Sono state tutte portate al vicino ospedale "Fratelli Parlapiano" per le cure del caso, ma nessuna di loro è in gravi condizioni.