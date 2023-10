Incidente ad Aragona: auto si ribalta e finisce contro il muro, feriti due giovani

Due giovani di Aragona sono rimasti feriti in seguito ad un incidente stradale verificatosi ieri sera, lungo la centralissima via Roma. Il ventiseienne, che era alla guida della Lancia Delta integrale, ha riportato la frattura di tre costole e dovrà adesso rimanere immobilizzato. Il cugino invece ha subito la frattura dello zigomo ed è stato trasferito in un ospedale di Catania dove dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento Maxillo facciale.

L'incidente stradale non ha coinvolto nessun altro mezzo di passaggio. Il giovane che era alla guida della Lancia Delta integrale, solitamente tenuta in magazzino, ha perso, non è chiaro per quale motivo, il controllo della vettura che lungo via Roma si è ribaltata ed è finita contro un muro. Entrambi i ragazzi hanno rischiato grosso, anzi di più.

In ospedale, subito dopo i soccorsi ai feriti con le ambulanze del 118, si sono portati anche i carabinieri.