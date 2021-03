Incidente sulla statale 640: scontro frontale fra due auto, conducenti in ospedale

Incidente frontale, ieri sera, lungo la strada statale 640. Due automobilisti sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale "San Giovanni di Dio", uno di loro è risultato essere ubriaco ed è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento. L'ipotesi di reato contestata è stata guida in stato d'ebbrezza. Applicata - da parte dei poliziotti e dei carabinieri - anche la sanzione amministrativa accessoria, ossia il ritiro della patente per l'automobilsta alticcio.

A sbattere, per cause in corso di ricostruzione da parte dei poliziotti della sezione Volanti della Questura di Agrigento, sono state una Fiat Tipo e una Citroen C3. Proprio il conducente di quest'ultima autovettura, un quarantenne di Agrigento, è risultato - sottoposto all'etilometro dei carabinieri - ubriaco. Il tasso riscontrato, dai militari dell'Arma, è stato altissimo: 2,93. A suo carico è stata dunque formalizzata una denuncia alla Procura.

Entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti e sono stati portati all'ospedale di contrada Consolida dove i medici, fino a tarda notte, li hanno sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari ritenuti necessari. Nessuno dei due, per fortuna, è risultato essere in gravi condizioni.