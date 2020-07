Brucia la riserva naturale, in volo elicotteri e canadair

Ancora incendi nell’Agrigentino. Questa volta, il rogo, ha impensierito la riserva naturale di monte Genuardo a Sambuca di Sicilia. In volo, per le difficili operazioni di spegnimento , due elicotteri ed un canadair. Sul posto, per provare a domare le fiamme, è arrivato il personale della forestale dei distaccamenti di Sambuca e Bisacquino.

