Si addormenta col fornello acceso e provoca un incendio, 98enne salvata dai pompieri

Tragedia sfiorata in via Bengasi, a Sciacca, dove un'anziana di 98 anni ha rischiato di morire in un incendio provocato da una sua disattenzione. La donna ha dimenticato un pentolino su un fornello acceso e si è addormentata.

A chiamare i pompieri sono stati i vicini che hanno visto il fumo uscire dall'appartamento. I vigili, dopo avere forzato la porta di ingresso, hanno messo in salvo la donna e spento l'incendio che si stava estendendo.

Sul posto è stata allertata pure un'ambulanza ma la donna non ha riportato alcuna conseguenza perchè dormiva lontano dalla cucina.