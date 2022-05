L'incendio auto a Camastra, sequestrato guanto in lattice: nessun dubbio sul dolo

Nessun dubbio. Non questa volta che è stato anche sequestrato un guanto in lattice. E’ doloso l’incendio dell’autovettura, una Lancia Thema, di proprietà della ditta di smaltimento rifiuti “A&G” di Camastra. Ditta che è sottoposta ad amministrazione giudiziaria del tribunale di Palermo dal dicembre del 2017, a seguito del sequestro effettuato dal Noe di Palermo del 24 novembre del 2014.

Le fiamme, in contrada Principe, lungo la strada provinciale 5, sono state domate dai vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì che hanno appunto accertato la natura dolosa del rogo.

Dell’attività investigativa si stanno occupando i carabinieri della stazione di Camastra, coordinati dal comando compagnia di Licata. I militari dell’Arma, come sempre avviene in casi di questo genere, hanno già sentito il responsabile della struttura. Stando a quanto è emerso, il responsabile della struttura avrebbe riferito agli investigatori di non aver subito minacce, né di avere sospetti su nessuno. Le investigazioni sono in corso e l’area, fra l’altro, risulta anche “coperta” da impianti di videosorveglianza.