Inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022, la cerimonia rinviata a data da destinarsi

IRinviata la cerimonia d’inaugurazione dell’anno accademico 2021/2022 del Polo universitario di Agrigento. La manifestazione era in programma venerdì 18 marzo, in mattinata, al teatro Pirandello con la partecipazione di numerose autorità.

Il sindaco aveva anche disposto, con apposita ordinanza, alcune modifiche al traffico nella zona di via Atenea con divieti di sosta e transito. Divieti che a questo punto non entreranno più in vigore.

Al momento il Polo universitario non ha comunicato la nuova data di svolgimento della cerimonia.