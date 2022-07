Inaugurato il parco giochi a Giardina Gallotti, l’assessore Vullo: “Elimineremo il distacco tra città e frazioni”

Il nuovo parco giochi nella frazione di Giardina Gallotti è finalmente realtà. Adesso i bambini con le loro famiglie, la chiesa e le associazioni hanno a disposizione uno spazio che comprende non solo campetti ma anche apposite strutture per attività ricreative.

“Si tratta di un’altra risposta concreta per una frazione importante della nostra città - ha detto l’assessore ai quartieri Marco Vullo - che testimonia il lavoro di coesione e ci proietta alle nuove sfide che ci aspettano: migliorare i servizi e soprattutto eliminare la distanza e la dicotomia tra il centro cittadino e le frazioni periferiche. Seguendo i bandi arrivano le fonti di finanziamento per programmare e realizzare opere di lunga durata che sicuramente sono essenziali per migliorare gli standard di vita di Agrigento e delle frazioni. Posso annunciare che in cantiere, anche per le altre frazioni, questa linea di demarcazione è segnata e ci saranno altre belle iniziative: Agrigento è sempre più un unicum e recuperare e realizzare nuove aree sociali è la risposta più adeguata per una città che vuole uscire dalle solite polemiche che non giovano a nessuno”.