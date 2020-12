Niente processione dell'Immacolata, i giovani del centro storico: "Lenzuola bianche ai balconi"

Quest’anno non ci sarà nessuna processione per l’Immacolata. Per questo, il movimento culturale de “Il centro storico di Agrigento”, ha lanciato un accorato appello agli agrigentini. “Addobbare i balconi con delle lenzuola bianche”. L’invito è stato lanciato da parte del direttivo del movimento, ovvero: Mattias Lo Pilato e da Sandro Capizzi, con i membri Libertino Gabriele Burgio, Giuseppe Sanzeri, Stefano Mangione e Rosy Di Matteo, in collaborazione con “l’arciconfraternita Maria Santissima dell’Immacolata”. La processione non si terrà a causa delle misure restrittive anti-contaggio dettate dalla pandemia da Covid-19.