"Salari accessori non dovuti", ex direttore Iacp dovrà restituire oltre 100mila euro

Fa causa all'Iacp, chiedendo il pagamento di circa 39mila euro a titolo di indennità non versate, e viene condannato a pagare oltre 100mila euro. L'ex direttore generale Ulisse Sajeva, 69 anni, si era visto, infatti, replicare che aveva percepito "ingenti somme per stipendi indebitamente erogati".

Il giudice del lavoro del tribunale di Agrigento, Maria Cristina La Barbera, ha così accolto le difese dell’Iacp, difeso dal proprio legale Teresa La Russa, e - sulla scorta delle risultanze contabili della consulenza d’ufficio - ha condannato l‘ex dirigente alla restituzione della somma di 102.861 euro oltre interessi, spese di consulenza e condanna alle spese legali in favore dell’Iacp.

La vicenda risale al 2017, quando lo stesso Sajeva fu pure destinatario di un provvedimento interdittivo - emesso dal gip e poi annullato dalla Cassazione - nell'ambito di un'indagine penale in cui era accusato di avere percepito indebitamente degli stipendi.

Il giudice del lavoro, accogliendo la tesi della difesa dell’amministrazione, ha stabilito che, pur a fronte della ritenuta insussistenza delle responsabilità penali, "in relazione al pagamento di salari accessori non dovuti, stante la sostanziale diversità dell’accertamento da compiersi in sede civile e penale, sia le somme percepite quali assegno ad personam che quelle in esubero dal tetto massimo di 100.000 euro lordi stabilito dalla legge regionale per i dirigenti siciliani, vanno ugualmente restituite all’ente, in quanto somme indebitamente percepite".