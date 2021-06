Istituto autonomo case popolari, Maurizio Buggea è il nuovo presidente

Maurizio Buggea è il nuovo presidente dell’IACP Agrigento.

“Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a Maurizio Buggea per la sua recente nomina a Presidente dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento": queste le parole della deputata regionale Giusi Savarino.



"L'Iacp - dice Giusi Savarino - è un ente molto importante in quanto opera su tutto il territorio della provincia di Agrigento attuando interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, anche attraverso programmi di recupero urbano. Sono certa che la serietà e la competenza del neo presidente Avv. Buggea porteranno valore aggiunto all’attività dell’ente con beneficio per l’intero territorio agrigentino. Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente Il Presidente Musumeci e l’Assessore Falcone per aver nominato una figura di tale specchiata professionalità”.