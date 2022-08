Guasto all’acquedotto “Tre sorgenti”, 6 comuni rimangono a secco: ecco dove

Sono 6 i comuni che subiranno dei disagi per quanto riguarda l’erogazione idrica a causa del gusto all’acquedotto “Tre Sorgenti”. L’Aica ha infatti comunicato che, “per effettuare improcrastinabili interventi di manutenzione alla rete acquedottistica nelle contrade Salto d’Angiò e Muxarello, verrà interrotta temporaneamente la funzionalità dall’acquedotto. Ciò comporterà la sospensione della fornitura idrica nei comuni di Naro, Castrofilippo, Grotte, Racalmuto, Palma di Montechiaro e Campobello di Licata a partire dalla serata di lunedì 29 agosto. Pertanto, le turnazioni idriche in programma in tali comuni potrebbero subire limitazioni, slittamenti o rinvii.

Si rassicura che, non appena ultimati i necessari interventi di manutenzione, la distribuzione idrica tornerà regolare normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici”.