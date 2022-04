Panchine di legno e giare: il Comune accetta le donazioni, ecco dove verranno collocati i nuovi arredi

Due panchine di legno e ferro e sei giare con supporto di ferro. Sono queste le due diverse donazioni - fatte da Giuseppe Anzalone ed Angelo Alletto - che la giunta municipale ha accettato. L'Esecutivo Micciché ha anche già deciso dove dovranno essere collocati i nuovi arredi. Le due panchine andranno in via Empedocle, belvedere Porta dei Saccajoli. Le giare verranno invece così distribuite e collocate: due a Porta di Ponte, nelle due nicchie esistenti all'ingresso di via Atenea; una in via Crispi nello spazio antistante la chiesa Madonna delle Grazie; una in via Gioeni, nel marciapiede che fiancheggia il palazzo delle Poste; una al viale Emporium, all'ingresso del Villaggio Peruzzo e una in via Empedocle, nel belvedere della Porta dei Saccajoli.

Le sei giare, con supporto in ferro e il logo del Comune di Agrigento, sono state donate da Angelo Alletto. Le due panchine di legno e ferro da Giuseppe Anzalone.