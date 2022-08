Armati di piede di porco e mazze rapinano la banca, mai bottino così magro: arraffati 69 euro

Utilizzando un piede di porco e delle mazze sono riusciti a fare irruzione all’interno di Banca Intesa di via Kennedy. In tre, con il volto coperto da mascherine antiCovid e caschi, si sono impossessati di tre cassette metalliche contenenti circa 69 euro in monete, residuo del denaro giornaliero a disposizione dell’istituto di credito. Arraffate le cassette metalliche, i tre sono scappati in sella a due ciclomotori.

Non c’è mai stata forse nella storia della cronaca agrigentina, una rapina in banca con un bottino così esiguo ed insignificante. Ma tanto è avvenuto alle 13,45 circa di venerdì nel centro di Favara. Dell’attività investigativa, per provare ad identificare i tre rapinatori, si stanno già occupando i carabinieri della tenenza cittadina. L’area – e questa è una nota positiva – è coperta da impianti di videosorveglianza. Telecamere i cui filmati, verosimilmente già acquisiti dagli investigatori, potrebbero dare il giusto input investigativo per arrivare all’identità dei componenti della banda. Nessuno, per fortuna, durante l’irruzione dei tre delinquenti, s’è fatto male.

Subito dopo il colpo, come procedura investigativa impone, i carabinieri hanno setacciato l’intera zona, alla ricerca di quei due ciclomotori di cui si sconosce la targa. Non è saltato fuori nulla, ed ecco perché potrebbero rivelarsi determinanti nella risoluzione del caso solo le telecamere di videosorveglianza. Non sarà però naturalmente semplicissimo. Era da un po’ di tempo che a Favara non si registravano rapine. Nei mesi passati erano stati, infatti, presi di mira, quasi a ripetizione, supermercati e uffici postali. Poi la calma. Naturalmente apparente. E venerdì, ad ora di pranzo, questo nuovo fatto di microcriminalità.