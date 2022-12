Incendio in un'impresa edile: i pompieri limitano i danni, al via le indagini

Se l'incendio abbia avuto una matrice dolosa o accidentale, ieri mattina, non era affatto chiaro. Sembrava che fosse scaturito da un deposito di legna, ma era certo che aveva creato danni – ed anche importanti – ad una ditta edile di via Capitano Callea.

Erano le 2,25 circa quando ai carabinieri è arrivata la segnalazione del rogo sviluppatosi nell'impresa edile di via Capitano Callea. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Villaseta. Le operazioni di spegnimento, e messa in sicurezza dell'impresa, ad opera dei pompieri, sono andate avanti per ore.