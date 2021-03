Installazione dei contatori idrici a Favara: ecco tutte le vie che saranno interessate

"Normalizzazione" delle utenze idriche a Favara o, più semplicemente, installazione dei contatori: avanti adagio.

Proseguono infatti (e non in modo particolarmente celere) le attività di installazione dei misuratori nelle case dei cittadini di Favara, oggi tutti a forfait. Nelle prossime 4-6 settimane il personale di Girgenti Acque interverrà nelle zone di piazza della Pace, via Emanuela Setti Carraro, via Cusmano, via Conte Ruggero, via Lenin Mancuso, via Saverio Friscia, via Paolo Aletri, via Joe Petrosino, via Rosario Livatino, via Cap. Emanuele Basile, via Luigi D’Aragona, via Cesare Terranova, via Rocco Chinnici, via G. Ciaccio Montalto e limitrofe.

Zone che si aggiungono a quelle già individuate in precedenza e che sono indicate, precisa la gestione commissariale "al prioritario fine di minimizzare ed eliminare le attuali residue disparità di trattamento tra utenze adiacenti. In tali arterie - dice una nota - infatti, insistono la quasi totalità delle utenze già precedentemente normalizzate e, in misura ridotta, talune utenze non trasformate a misura a causa dell’irreperibilità o dell’impedimento fisico opposto dal titolare o dall’utilizzatore".

La gestione commissariale segnala inoltre una "significativa mole di irregolarità – anche di natura penale –" riscontrate nelle attività fin qui svolte: alto il numero dei soggetti denunciati per furto l'acqua.