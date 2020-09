Guasti alla condotta idrica, disagi in quindici Comuni della provincia

Disagi per quindici comuni della provincia di Agrigento a causa di un'interruzione dell'energia elettrica e della programmata manutenzione di due guasti degli impianti.

"Il primo ottobre, dalle 8,30 alle 16 - comunica l'ufficio stampa con una nota -, è stata programmata, da e-distribuzione, una interruzione della fornitura elettrica che riguarderà i nostri impianti siti in contrada Contuberna nel comune di Santo Stefano Quisquina, provocando lo spegnimento dell’impianto di potabilizzazione di Santo Stefano Quisquina".

In concomitanza la società provvederà a riparare due guasti sull’acquedotto Voltano, riscontrati in Contrada Canale - a Sant'Angelo Muxaro - ed in contrada Gialdonieri (San Biagio Platani).

Di conseguenza sarà interrotta la fornitura idrica nei comuni di Agrigento (frazione di Giardina Gallotti e frazione di Montaperto); S. Angelo Muxaro, San Biagio Platani, Joppolo Giancaxio, Raffadali, San Elisabetta, Aragona, Comitini, Porto Empedocle (Zone Bellavista, Caliato e Utenze Voltano).

Sarà, invece, ridotta la fornitura idrica nei comuni di Favara e Agrigento (via Unità d’Italia, Fontanelle, San Michele, zona industriale e serbatoio Madonna della Rocca).

Per lo stesso motivo, poiché gli Acquedotti “Voltano” e “Tre Sorgenti” sono idraulicamente interconnessi, sarà ridotta la fornitura idrica nei comuni serviti dall’ Acquedotto “Tre Sorgenti” e cioè: Castrofilippo, Grotte, Naro e Racalmuto. Previsti, quindi, disagi nella turnazione per i giorni 1 e 2 ottobre.