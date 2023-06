Viale della vittoria in stato di abbandono, i cittadini: "E' una vergogna"

Aiuole traformate in vere e proprie foreste, sporcizia accumulata ai bordi del marciapiede e ovunque degrado e abbandono. Sono condizioni davvero proibitive quelle che si registrano al Viale della Vittoria, nel cuore del centro città.

Per la precisione, non in tutto questo importante asse viario, ma nella sua porzione "minore", quella che conduce all'ex ospedale psichiatrico, oggi sede dell'Azienda sanitaria provinciale. Qui, stando alle foto dei residenti, nessuno passa da tempo per eliminare erbacce o anche solo per spazzare via la sporcizia.

In tanti, sui social, stanno manifestando la loro indignazione per la situazione che è possibile vedere chiaramente dalle foto.