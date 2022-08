Lotto fortunatissimo in provincia, “doppietta” di vincite per quasi 20 mila euro: ecco dove

Una “doppietta” che vale quasi 20 mila euro in provincia di Agrigento. La fortuna, con il gioco del Lotto, ha “baciato” Sambuca di Sicilia e Sciacca dove, in entrambi i casi, sono state centrate 2 vincite da 9.750 euro ciascuna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 5,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 640,8 milioni dall'inizio dell'anno.