Potature degli alberi e interventi edili: divieti di sosta con rimozione in via Toniolo e via Garibaldi

Chiusura temporanea del transito in via Garibaldi per consentire lavori edili in un immobile e in via Toniolo per la potatura di alberi. A deciderlo, con ordinanze dirigenziali, è il Comune di Agrigento.

In particolare, l'ente ha stabilito il divieto di sosta con rimozione in ambo i lati in via Toniolo dal punto luce 014 al punto luce 021 dalle 7 dell'11 novembre 2021 fino a cessato bisogno per consentire la potatura degli alberi. Una chiusura temporanea del transito sarà invece imposta in via Garibaldi dall’incrocio con piazza Sinatra giorno 12 novembre dalle 15 fino a cessato bisogno per consentire lavori edili su un immobile.