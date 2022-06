Frane, dalla Regione sette milioni di euro per il centro storico di Caltabellotta

Potrà essere messa in sicurezza, dopo oltre trent’anni, quell’ampia area del centro storico di Caltabellotta che si distende a monte e a valle della via Colonnello Vita.

La Regione ha infatti stanziato le risorse necessarie per mettere in opera un progetto da quasi 7 milioni di euro. Sul pendio sono stati effettuati in passato alcuni piccoli interventi.

Adesso, per risolvere in modo definitivo il duplice problema dell’instabilità generale e delle forti spinte che persistono sulle strutture, si ricorrerà a tre file di palificate ancorate allo strato solido del sottosuolo. Per armonizzare le opere di contenimento con l’ambiente circostante saranno effettuati rivestimenti con lastre di pietra locale. Particolare attenzione sarà dedicata ai sistemi di drenaggio e di smaltimento delle acque piovane.