Acquedotto "Tre Sorgenti", nuovo guasto: mezza provincia a secco

Ancora disagi nell’Agrigentino. A farne le spese sono i comuni: Grotte, Naro, Racalmuto e Castrofilippo. Province servite Consorzio Tre Sorgenti.

Ancora un guasto dell'acqedotto in quesitone ha lasciato a secco d'acqua i comuni. "Poiché - si legge in una nota di Girgenti acque - sono risultate vane le iniziative amministrative e giudiziali per garantire la piena osservanza della legge, la medesima gestione deve declinare ogni responsabilità per i pregiudizi che, in un momento così delicato per la salute collettiva, potranno determinarsi nel territorio di comuni ingiustamente penalizzati dai comportamenti del Tre Sorgenti, avallati da ATIAG9, che ha il compito primario di assicurare adeguato servizio nell’intera provincia".