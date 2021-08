Decespugliamento e pulizia delle scalinate, al lavoro gli operai di Iseda e Sea: ecco dove

Proseguono a ritmo spedito gli interventi di decespugliamento e di pulizia delle scalinate ad Agrigento.

Impegnati gli uomini delle ditte Iseda e Sea.

Dopo le direttive dell’assessore comunale all’ecologia Aurelio Trupia, le ditte hanno predisposto un calendario di interventi per eliminare erbacce e sterpaglie nella zona centrale delle città con particolare attenzione alle scalinate, per evitare così potenziali pericoli. Ma saranno interessate anche le frazioni.

Nei giorni scorsi gli interventi hanno riguardato, tra l’altro, le scalinate Damareta, San Francesco di Paola, quella delle vie Terone, Metello, Nicone, Venezia, Belgio, Genova, Torino, Cuneo, Milano, Bologna e la scalinata di via Laerzio.

Questa settimana gli interventi riguarderanno in particolare i quartieri del Villaggio Mosè e della zona Iacp.

Gli operatori ecologici interverranno lungo le scalinate Ina casa, di via Della Pace, via Rosolino Pilo e via Tortorelle. Decespugliamento anche in via Rapisardi, Discesa Mirate, via Monti, via degli Svevi, via Confalonieri, vie Pisacane, Micca, Cairoli e traverse Limitrofe, vie Solferino, Caruso Lanza e Polibio.

Ulteriori interventi di decespugliamento sono previsti in via Sanso, via Belguardo, salita Vassallo e vicolo Sanso con la scalinata.