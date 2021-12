"Trovato senza mascherina in un bar", multe da 400 euro per proprietario e cliente

E' costata la bellezza di 400 euro la "dimenticanza" di un avventore di un'attività commerciale, beccato dalla polizia senza la mascherina.

L'uomo, che si trovava in un bar di Licata, non stava rispettando quanto previsto in termini di misure antiCovid ed è stato quindi sanzionato. Identica multa è scattata per il titolare dell'esercizio pubblico, che avrebbe dovuto far rispettare l'obbligo di mascherina.

Si tratta, tuttavia, di un caso isolato: i controlli disposti dalla Questura per verificare il rispetto delle misure antiCovid19 hanno infatti passato al vaglio 177 persone e ben 18 esercizi commerciali.