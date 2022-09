Nuova ondata di Covid, l'Asp: "Osserviamo con attenzione la ripresa delle scuole"

La ripresa delle attività didattiche è "osservata speciale" per comprendere come e in che misura il Covid-19 stia ancora circolando in provincia. A dirlo nel consueto punto settimanale è il commissario dell'Asp Mario Zappia.

Una sorta di "stress test" connesso ovviamente al fatto che gli studenti potranno stare in classe senza mascherine (ma con le finestre aperte) e questo avrà come conseguenza, volenti o nolenti, una ripresa dei contagi. Ad oggi in provincia, stando ai dati Asp, i casi di positività si attestano sul 23/24% dei tamponi effettuati (518 su 2393 test). Numeri che sono, ha precisato Zappia, estremamente più di alti rispetto alle prime ondate e che oggi paiono quasi irrilevanti.

In pochi, pochissimi, ad oggi si stanno vaccinando. Quarantotto terze dosi quelle effettuate nella settimana analizzata. Per questo l'Asp deciderà il da farsi nei prossimi giorni.

"Aspettiamo che l'inizio delle scuole - dice Zappia - ci faccia capire il livello di diffusione del virus che ci può essere, considerato che molti già hanno avuto il virus o sono giò vaccinati. Certamente ci aspettiamo una coda, anche se non alta di contagi. Adesso attendiamo inizio ottobre per capire cosa fare".