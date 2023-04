Coronavirus, il punto dell'Asp: picco di ricoveri tra i non vaccinati

"La situazione dei ricoveri nell'ultima settimana è precipitata, con 12 persone in cura all'opedale di Ribera, dei quali una in terapia intensiva. Si tratta in tutti i casi di soggetti non vaccinati".

A dirlo, nel consueto punto settimanale, è il commissario Asp Mario Zappia.

Una impennata di casi che comunque si è già parzialmente ritirata, dato che i ricoveri sono scesi già oggi a 8. Complessivamente la situazione della difusione del virus è certamente meno allarmante del recente passato: solo 99 i casi di positività tra il 31 marzo e il 6 aprile a fronte di oltre 1700 tamponi.

In provincia molti sono i Comuni a zero casi, con 26 positivi ad Agrigento, 9 a Favara e 19 a Sciacca.