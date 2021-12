Covid, 782 nuovi casi in Sicilia nelle ultime 24 ore (+38 in provincia): aumentano i ricoverati

Sono 782 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia, 15.193 i tamponi processati e il tasso di positività sale al 5,14% (ieri era al 4,7%). Dai numeri diffusi dal ministero della Salute emerge inoltre che i guariti sono 291, mentre gli attuali positivi sull'Isola sono 16.504 (+486). I decessi sono cinque: dalla Regione precisano che due si riferiscono a ieri, due a sabato scorso e uno a venerdì. Il totale delle vittime sale a 7.287.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 398: undici in più di ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 52 pazienti (ieri erano 48), con cinque nuovi ingressi. Sono 16.054 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 149 casi, Catania 349, Messina 73, Siracusa 30, Ragusa 20, Trapani 83, Caltanissetta 25, Agrigento 38, Enna 15.

Vaccini, aperte le prenotazioni per la fascia 5-11 anni

Da oggi in Sicilia è possibile prenotare la prima dose del vaccino anti Covid anche per i bambini dai 5 agli 11 anni, così come previsto dal Ministero della Salute in tutta Italia. Le somministrazioni verranno effettuate da giovedì nei 65 punti vaccinali pediatrici distribuiti in tutte le province dell’Isola. Ecco come prenotare

Primo caso di variante Omicron in Sicilia

Il virus è stato identificato nei laboratori regionali del Cqrc di Palermo. A contrarlo un soggetto che ha ricevuto due somministrazioni di vaccino e presenta lievi sintomi: è in isolamento nel suo domicilio.

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Attualmente positivi: 290.757

Deceduti: 134.929 (+98)

Dimessi/guariti: 4.812.535 (+6.726)

Ricoverati con sintomi: 6.951 (+254)

di cui in terapia intensiva: 856 (+27)

Tamponi: 126.306.054 (+313.536)

Totale casi: 5.238.221 (+12.712, +0,24%)