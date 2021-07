Covid, quattro regioni rischiano la zona gialla: c'è anche la Sicilia

La variante Delta corre in tutta Europa e anche in Italia i contagi risalgono. Intanto da ieri l'Isola torna ad avere una zona rossa. Si tratta del comune di Piazza Armerina

L'ultimo bollettino diramato ieri in Italia ha registrato 888 nuovi casi su 73.571 test, 13 i decessi mentre tornano a crescere i ricoveri (+15). Quattro regioni tra cui la Sicilia (le altre sono Campania, Marche e Abruzzo) temono alla luce degli ultimi dati di poter rientrare in zona gialla.

Scenari che - seppure non imminenti - potrebbero affacciarsi nelle future settimane e su cui i tecnici si stanno concentrando. Le ipotesi vanno dalla soglia minima di tamponi da effettuare ogni 100mila abitanti - che alcuni esperti vorrebbero aumentare - al maggiore peso del cosiddetto Rt ospedaliero - vale a dire il tasso occupazione dei posti letto - rispetto a quello sull'incidenza. Tra le questioni poste, infatti, c'è quella di rendere più determinante, nell'ambito del monitoraggio settimanale, la valutazione dei rischi sulla pressione ospedaliera rispetto all'incidenza dei contagi, proprio in vista dell'alleggerimento delle strutture sanitarie dovute al calo dei casi gravi con l'avanzare delle vaccinazioni. Per il governo al momento non c'è il rischio ma si discute ancora di nuovi parametri, da più tamponi a 'Rt ospedaliero'.

In Sicilia ieri sono stati registrati 150 nuovi casi e nessun decesso. Intanto da ieri l'Isola torna ad avere una zona rossa. Si tratta del comune di Piazza Armerina. Lo ha disposto il presidente della Regione Nello Musumeci, con una propria ordinanza, sentito il sindaco e su richiesta dell’Azienda sanitaria provinciale di Enna. Il provvedimento, in vigore dal 14 al 21 luglio, si è reso necessario per un aumento considerevole del numero di positivi al Covid. Saranno consentite, trovandosi al di fuori del centro abitato, le visite guidate (previa prenotazione) alla Villa Roma del Casale.