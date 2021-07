Medici non vaccinati, tolleranza zero dell'Asp: "Saranno sospesi o trasferiti in altri ambiti lavorativi"

Continua la caccia a tutti gli operatori sanitari non ancora immunizzati. Avviate tutte le procedure per individuare tutti i "camici bianchi" che nei mesi scorsi, pur avendone diritto, hanno rifiutato il siero per proteggersi dal Covid

Tolleranza zero per il personale sanitario "No vax". Continua la caccia a tutti quegli operatori medici non ancora immunizzati. Anche l'Asp di Agrigento, infatti, ha attivato tutte le procedure - come si legge in un articolo del Giornale di Sicilia - per avviare le verifiche nei confronti dei "camici bianchi" che nei mesi scorsi, pur avendo diritto, hanno rifiutato la vaccinazione anti-Covid 19.

"Già da alcune settimane - afferma il direttore sanitario dell'Asp Gaetano Mancuso - abbiamo intrapreso tutto l'iter procedurale di verifica e di sollecito che precede i successivi provvedimenti. Adesso siamo alla stretta finale. Nel rispetto del decreto legge 44, del 2021, stiamo vagliando la posizione di questi operatori sanitari che ad oggi non sono ancora immunizzati. Dobbiamo capire perché hanno rifiutato il vaccino. Andremo a verificare ogni singolo caso. Se il rifiuto avviene per patologia o gravi motivazioni verificate - sottolinea Mancuso - il provvedimento consentirà di spostare momentaneamente il sanitario.

Si potrà decidere la procrastinazione della dose o la non vaccinazione. Ma in questo ultimo caso i non vaccinati dovranno essere declinati in ambito lavorativo diverso, che non implichi contatti interpersonali o che comporti, in qualsiasi forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov 2. Se questo non sarà possibile saremo costretti a sospenderli. Diversamente, se ci troveremo di fronte ad una decisione di rifiuto priva di giustificazione, il provvedimento sarà sicuramente di tipo sospensivo”.

La vaccinazione per gli addetti ai lavori è un obbligo stabilito dal decreto legge 44, convertito in legge dal Parlamento a fine dello scorso mese di maggio.