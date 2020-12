Il bollettino dell'Asp, 59 nuovi casi, 4 ricoveri, un morto e un ricovero in terapia in terapia intensiva

Cinquantanove nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Agrigento: la curva del contagio cresce di 10 unità rispetto al bollettino fornito ieri dall'Azienda sanitaria provinciale.

Sia ieri che oggi, invece, non è possibile avere contezza di un dato molto importante, ovvero il rapporto fra casi testati e nuovi positivi. Neppure oggi, infatti, è stato comunicato a quale numero di tamponi si riferisca il dato dei 59 nuovi contagiati. Oggi ci sono stati altri quattro pazienti ricoverati in ospedale (68 diventa il dato complessivo), 58 sono assistiti a domicilio (1.266 in totale) e 92 sono guariti (1.559). Infine, purtroppo, c'è stato il settantanovesimo morto in provincia di Agrigento dall'inizio della pandemia.

Aumentano di una unità i ricoveri in terapia intensiva che diventano 8 (tutti al San Giovanni di Dio). I ricoverati nelle strutture lowcare sono invece 9 (-1): 1 al Ribera Covid hotel, 4 all'ex Ipab di Canicattì, 4 in una Rsa di Caltanissetta.

L'andamento Comune per Comune

Nel capoluogo, i numeri degli attuali positivi sono in calo di una unità ovvero 97. Calo anche ad Aragona 44 (-2); Campobello di Licata 122 (-1); Canicattì 226 (-12). E poi ancora Castrofilippo 11 (+1); Favara 72 (+1); Grotte 37 (stabili); Licata 51 (-6); Palma di Montechiaro 88 (+1); Porto Empedocle 28 (-3); Ravanusa 51 (-3); Realmonte 18 (stabili); Ribera 59 (+8); Sambuca di Sicilia 25 (-3); San Biagio Platani 42 (stabile).

Camastra 17 (-2); Raffadali 32 (-2); Santa Margherita Belice 20 (-2); Sciacca 79 (+14) e Santo Stefano Quisquina 4 (stabile); Alessandria della Rocca 2 (stabili), Bivona 1 (dato uguale); Burgio 0 (-1); Caltabellotta 5 (-1); Cammarata 12 (+1); Cattolica Eraclea 1 (-1); Cianciana 6 (stabili); Menfi 4 (-4); Montevago 0 (-14); Naro 38 (-3); Racalmuto 31 (+2), San Giovanni Gemini 25 (0); Santa Elisabetta 13 (0); Siculiana 13 (-1) e Villafranca Sicula 0 (-2).

