Coronavirus, in Sicilia 809 nuovi positivi (119 in provincia) con 6 morti: l'isola è prima in Italia per numero di contagi e decessi nelle ultime 24 ore

Raddoppiano i tamponi e cresce il numero di positivi al Coronavirus in Sicilia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 809 nuovi casi su 14.296 tamponi processati (ieri erano 262 su 7.718 test effettuati), con il tasso di positività che sale dal 3,4% al 5,7%. E' quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute, in base al quale l'Isola risulta prima per contagi e morti giornalieri in Italia.

Gli attuali positivi sono 11.757, con un aumento di altri 408 casi. I guariti sono 395; 6 le vittime con il totale dei decessi che resta a 6.056. Sul fronte ospedaliero sono adesso 370 i ricoverati in regime ordinario (+16), mentre quelli in terapia intensiva sono 32 (-2).



A livello provinciale, sono 196 i nuovi casi a Palermo, 102 a Catania, 38 a Messina, 40 a Siracusa, 71 a Trapani, 151 a Ragusa, 63 a Caltanissetta, 119 ad Agrigento e 29 a Enna.

