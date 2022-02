Covid, in Sicilia poco più di 3 mila i nuovi casi nelle ultime 24 ore: 11 ingressi in terapia intensiva

In Sicilia i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 3.463, ma dalla Regione precisano che 359 sono relativi a giorni precedenti al 3 febbraio. Il tasso di positività, sulla base dei 28.099 tamponi processati, scende al 12,3% (ieri era al 13,77%), mentre crescono ancora gli attuali positivi che sono 273.993 (3.054). I decessi comunicati nell'ultimo bollettino diramato dal ministero della Salute sono 25: nel report odierno però viene puntualizzato che solo uno è avvenuto oggi, tre risalgono a ieri, gli altri 21 sono precedenti. Il totale delle vittime sale a 8.815. Sono 743 i guariti.

Sul fronte ospedaliero i ricoverati in regime ordinario sono 1.412, 16 in più di ieri. In terapia intensiva invece al momento si trovano 127 pazienti (esattamente come ieri), con 11 nuovi ingressi. Sono 272.454 i pazienti in isolamento domiciliare. Questa la ripartizione dei nuovi casi nelle singole province: Palermo con 849 casi (ieri erano 1.067), Catania 822, Messina 660, Siracusa 306, Ragusa 265, Trapani 349, Caltanissetta 245, Agrigento 248, Enna 78.

I dati della settimana

L'ufficio Statistica del Comune ha reso noti i dati relativi all'andamento della pandemia da Covid in Sicilia e diffusi ieri, domenica 6 febbraio 2022, dal Dipartimento della Protezione civile. "Nella settimana appena conclusa – rileva lo statistico Girolamo D’Anneo - il numero dei nuovi positivi è rimasto sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (anche a causa di diversi riconteggi), ma è diminuita la pressione sugli ospedali: sono diminuiti i posti occupati, sia ordinari che in terapia intensiva, e sono diminuiti anche i nuovi ingressi in terapia intensiva. Rimane drammaticamente alto il numero dei decessi segnalati".

Nel dettaglio, nella settimana appena conclusa i nuovi positivi in Sicilia sono 49.219, il 2,0% in più rispetto alla settimana precedente. E' aumentato anche il rapporto fra tamponi positivi e tamponi effettuati, passato dal 16,1% al 17,1%. Il numero degli attuali positivi è aumentato dell'11,8%, passando da 242.444 a 270.939, 28.495 in più rispetto alla settimana precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 269.416, 28.582 in più rispetto alla settimana precedente. I ricoverati sono 1523, di cui 127 in terapia intensiva. Rispetto alla settimana precedente sono diminuiti di 87 unità (i ricoverati in terapia intensiva sono diminuiti di 13 unità). Nella settimana appena conclusa si sono registrati 59 nuovi ingressi in terapia intensiva (il 23,4% in meno rispetto ai 77 della settimana precedente).

Il numero dei guariti (389.669) è cresciuto di 20.541 unità rispetto alla settimana precedente. La percentuale dei guariti sul totale positivi è pari al 58,2% (59,5% domenica scorsa). Il numero di persone decedute segnalato nella settimana è pari a 292 (25 in meno rispetto alla settimana precedente). Complessivamente le persone decedute sono 8790, e il tasso di letalità (deceduti/totale positivi) è pari all'1,3% (1,4% la settimana scorsa). I ricoverati complessivamente rappresentano lo 0,6% degli attuali positivi (i ricoverati in terapia intensiva meno dello 0,1%).

Rispetto alla stessa settimana di un anno fa, i nuovi positivi sono passati da 5.451 a 49.219 (+802,9%), i ricoverati da 1376 a 1523 (+10,7%), i ricoverati in terapia intensiva da 178 a 127 (-28,7%), i nuovi ingressi in terapia intensiva da 73 a 59 (-19,2%), i decessi da 204 a 292 (+43,1%).

Coronavirus, il bollettino dall'Italia

Sno 41.247 i nuovi casi di Coronavirus accertati in Italia nelle ultime 24 ore. Il dato è contenuto nel bollettino di oggi, lunedì 7 febbraio 2022, diramato dal ministero della Salute. I casi totati di Covid arrivano così a 11.663.338. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 326 (in aumento rispetto ai 229 di ieri), ma ci sono state anche 128.823 guarigioni. In aumento i ricoveri nei reparti ordinari (+177), mentre calano i posti occupati nei reparti di terapia intensiva (-8). I tamponi totali processati sono stati 393.663, ovvero 292.881 in meno rispetto ai 686.544 di ieri. Il tasso di positività, ieri all'11,5%, oggi scende al 10,5%.



Il bollettino dall'Italia

Nuovi casi: 41.247 (ieri 78.952)

Decessi: 326 (ieri 229)

Ricoverati con sintomi: 18.675 (ieri 18.498 quindi +177)

Ricoverati in terapia intensiva: 1.423 (ieri 1.431 quindi -8)

Ingressi del giorno in terapia intensiva: 70 (ieri 105)

Tamponi (antigenici e molecolari):393.66 (ieri 686.544)

Attualmente positivi: 1.990.701 (ieri 2.073.248)

Dimessi/guariti: 9.523.540 (ieri 9.399.717)

Totale casi:11.663.338 (ieri 11.621.736)





