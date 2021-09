Covid, in Sicilia 424 nuovi casi nelle ultime 24 ore (17 nell'Agrigentino): un solo ingresso in terapia intensiva

I ricoveri con sintomi nelle aree Covid sono 531 (-12 rispetto al giorno precedente). Tutti i numeri venuti fuori dall’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute per monitorare l’andamento del virus in Italia

Sono 424 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia. Il numero viene fuori dall’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute per monitorare l’andamento del virus in Italia. Si tratta di 40 contagi in meno rispetto a ieri. Il tasso di positività, sulla base dei 13.539 tamponi processati, resta quasi uguale (passa dal 3% al 3,1%). Altri 13 i morti. Il totale delle vittime di Covid dall'inizio della pandemia ammonta adesso a 6.782. Dei 13 decessi comunicati oggi questa volta non arrivano comunicazioni in merito a riferimenti a giorni precedenti.

I ricoveri con sintomi nelle aree Covid sono 531 (-12 rispetto al giorno precedente). In terapia intensiva al momento si trovano 77 pazienti (-3 rispetto a ieri), con un solo nuovo ingresso (venerdì erano stati 6). Sono 17.267 gli attuali positivi (-301, ieri erano 17.568) mentre si attesta a 16.659 quello delle persone in isolamento domiciliare.

Questa la distribuzione dei casi provincia per provincia. Di seguito il totale da inizio epidemia e l’incremento giornaliero dei contagi nelle province: Palermo: 83.023 (90); Catania: 73.736 (57); Messina: 33.614 (71); Siracusa: 22.937 (80); Ragusa: 19.528 (27); Trapani: 19.433 (47); Caltanissetta: 17.620 (10); Agrigento: 17.084 (17); Enna: 9.125 (25).